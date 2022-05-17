Rusya'dan Türkiye’nin ''İsveç-Finlandiya'' tutumuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve Kremlin'in buna müdahil olmak istemediğini söyledi.

Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'dan Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu yorumlamasını istedi.

Peskov, "Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve İttifak içindeki ilişkilerin konusu. Biz, bu ilişkilere müdahil olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Peskov, Kremlin'in Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmesini olası görüp görmediğinin sorulması üzerineyse "Bu, bizim meselemiz değil, NATO'ya üye devletlerin ilişkileriyle ilgili. Bizimle bir ilgisi bulunmuyor. NATO'nun genişlemesi konusundaki tutumumuz iyi biliniyor, bunu birçok kez dile getirdik. Fakat NATO üyeleri arasındaki ilişkiler bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

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Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberler de gündeme geldi.

Putin'in daha önce Türkiye'yi ziyaret etmesi için bir davet aldığını ve bunun geçerliliğini koruduğunu kaydeden Peskov, "Putin, bu davete mutlaka icabet edeceğini söyledi. Bu ziyaretin süreleri kararlaştırılacak ancak yakın gelecekte bu tür planlar bulunmuyor" dedi.

Peskov, söz konusu davetin belirli bir zaman dilimine yönelik olmadığının da altını çizdi.