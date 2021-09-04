Rusya'dan tepki çeken gözaltı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

Rus baskı mekanizması işgal altındaki Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarını hedef almaya devam ediyor.

Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'i gözaltına aldı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurdu.

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Uluslararası İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel bugün Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in evine Rus işgalcilerinin polis baskını düzenlediğini duyurdu. Yüksel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kırım'da, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in evine bu sabah Putin'in haydut polisleri baskın yaptılar. Şuan itibarı ile evinde arama yapıyorlar.”

İŞGALCİLER DAHA ÖNCE DE 2019'DA EVİNE BASKIN DÜZENLEMİŞLERDİ

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal, 2019 Haziran ayında, Facebook hesabında yayınladığı video mesajda bayramın ilk günü 4 Haziran 2019'da evine sözde savcılıktan bir belge iletmek isteyen sözde polis memurunun geldiğini açıklamıştı. O sırada evde sadece annesinin bulunduğunu söyleyen Celal, annesinin telefon numarasını vermeyi reddedince sözde polis memurunun kadını tehdit ettiğini aktarmıştı. Yaşananları aktaran Celal, “Bundan sonra, benim şahsi fikrime göre polis memuru makamını kullanarak ebeveynlerime psikolojik baskı uygulamaya başladı” diye kaydetmişti.

Evine gelince polisle karşılaştığını belirten Celal, yaşadığı durumu şöyle açıklamıştı: “Bana yönelttiği tehditlerinden korkmadığımı belirttim. Kırım'da şu anda çalışan yasa sistemine göre hareket ettiğim için ve kanunları ihlal etmediğim için polis mensuplarından korkmadığımı söyledim.” Celal sonrasındaki gelişmeleri, “Polis mensubu ve mahallemizden sorumlu olan memurun elinde, beni ve meslektaşlarım Lemar Yunusov, Rolan Osmanov ve Mustafa Mauş'u 17 Mayıs 2019 tarihinde saat 18.00'da Akmescit Bölge Savcılığının 3 numaralı odasına götürme talebinin olması durumu daha da absürt hale getirdi” ifadeleriyle bildirmişti.

DÜN DE İKİ KIRIM TATARI ALIKONULMUŞTU

Rus güçlerin 3 Eylül 2021'de sabah erken saatlerde , Akmescit (Simferopol) kentine bağlı Anğara (Perevalnoye) köyünde yaşayan Kırım Tatarı Eldar Odamanov'un evinde arama düzenlediği, arama bittikten sonra alıkonulan Odamanov'un bulunduğu yerin hala bilinmediği bildirilmişti. Yine bugün gece saatlerinde iki Kırım Tatarının daha işgalcilerce alıkonulduğu öğrenildi. Alıkonulanların 1979 doğumlu Kırım Tatarı Şevket Useinov ve 1989 doğumlu Kırım Tatarı Asan Ahtemov olduğu bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.