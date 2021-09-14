Rusya'dan teknolojik gövde gösterisi

Belarus ile ‘Batı-2021’ tatbikatını düzenleyen Rusya, sahneye yapay zekâlı savaş robotunu çıkardı. Rusya ‘Platforma-M’ adlı askeri taşıtın yapay zekâ sayesinde hedef belirleyip otonom hareket ettiğini öne sürüyor. Platforma 10 saat boyunca çalışabiliyor.

Moskova, geleceğin insansız savaşları için ciddi hazırlık yapmaya başladığını gözler önüne serdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği batı sınırlarındaki “Batı-2021” tatbikatında Kremlin, ilk defa yapay zekâya sahip “Platforma-M” piyade robotunu kullandı.

9 POLİGONDA BİRDEN

Rusya ile komşusu Belarus'un ortak tatbikatı 9 Eylül tarihinden bu yana batı sınırlarına yakın dokuz poligonda icra ediliyor. İki stratejik ortak ülkenin gerçekleştirdiği tatbikata ayrıca Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan ve Moğolistan da sınırlı askeri kontenjanla katılıyor. NATO ülkeleri ise “Bize davet gelmedi” açıklamasıyla Rusya'nın gerçekleştirdiği gövde gösterisine gözlemci dahi göndermedi.

İYADE SAVAŞ ROBOTU

“Batı-2021” tatbikatının en büyük sürprizi ilk defa sahaya inen “Platforma-M” piyade savaş robotu oldu. Geliştirilmesine daha 2015 yılında başlanan bu robot, yapay zekâ ile donatılmış ayrı savaş birimi olarak tanıtıldı. Akıllı robotun ilk kez, Rusya ana kara sathından ayrı olan Kaliningrad bölgesinde kullanılması da buraya asker sevkıyatında olası sorunlara çözüm olarak yorumlandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gerçek savaşa yakın koşullarda test edilen robot, yerleşim birimi sınırları içinde saldırgan teröristlerle mücadele, düşmana ait varsayılan zırhlı araçlarını imha edilmesi ve mayın tarlalarında askerlere yol açma operasyonlarında başarıyla test edildi.

YAPAY ZEKÂ ÖZELLİĞİ

“Platforma-M” piyade savaş robotu, minyatür tankı anımsatan paletli bir araç olarak tasarlandı. Silah donanımıyla birlikte 800 kilo ağırlığa ulaşan robot, 10 saat boyunca 1.5 kilometre menzilde faaliyet gösterebiliyor. Komuta merkezinde oturan operatör robotu hedefe yönlendirebiliyor. “Platforma-M” savaş robotunun asıl merak edilen özelliği ise yapay zekâya sahip olduğunun ilan edilmesi. Rus tarafının iddiasına göre robot üzerindeki yapay zekâ algoritmalarını kullanarak sahada dost düşman ayrımını kendisi yaparak, düşmana merkezden izin almaksızın ateş açabiliyor. Aracın üzerinde zırhlı araçlara karşı kullanılabilen dört adet roketatar ile düşman askerlerini yok etmek için 7.62 milimetre çapında mermi atan otomatik Kalaşnikof marka silahı bulunuyor. Robotun üzerindeki askeri donanım ağırlığı ise yaklaşık 300 kilogram.

İLERİ TEKNOLOJİ MESAJI

Tatbikatta Rusya'nın özellikle İkinci Karabağ Savaşı sonrasında yapımına yoğun çaba sarfettiği ‘Forpost' insansız hava aracı (İHA) da ilk kez kullanıldı. Uzun süre havada kalma özelliğine sahip Rus insansız hava aracının ‘stealth' (radara yakalanmama) özelliği ön plana çıkarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bir dizi casus gözlem sistemleriyle donatılmış “Forpost” aracının modern savaşlarda hedef tespiti için kullanılacağını belirtti.

200 BİN ASKER KATILDI

Rusya ile Belarus tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Batı-2021” tatbikatı son yılların en büyük güç gövde gösterilerinden biri.

Tatbikata 200 bin askeri personel, 80 uçak ve helikopter, 290 tank olmak üzere 760 zırhlı araç, 240 top ve Baltık Denizi'nde 15 savaş gemisi katılıyor.

Mevcut tatbikatın Rusya'dan ziyade Belarus için büyük önem taşıdığını dile getiren Belarus Genelkurmay Başkanı General Viktor Guleviç, “Bu tatbikatla Batı'ya Belarus, Rusya ve geride kalan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle kuvvet diliyle konuşamayacaklarını göstermiş oluyoruz” açıklamasını yapması dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise daha ılımlı ifadeler kullanarak “Batı-2021” tatbikatının üçüncü ülkeleri hedef almadığını duyurdu.

UKRAYNA ORDUSU DÖRT TÜRK İHA'SI DAHA ALIYOR

UKRAYNA Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı. Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, “Ayrıca gelecekte, böyle dronları yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz” dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti.

İSRAİL DE KENDİ SAVAŞ ROBOTUNU TANITTI

İSRAİL, yeni bir robot kara savaş aracı geliştirdi. Dört tekerlekli ve dört çekişli robot, devlete ait İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (IAI) “REX MKII” departmanı tarafından üretildi. Şirketin otonom sistemler bölümünün başkan yardımcısı Rani Avni, bir tablet tarafından kontrol edilebilen robotun iki makineli tüfek, kamera ve sensörlerle donatılabileceğini kaydetti. Uzaktan kumanda ile yönlendirilen bu robotun devriye, keşif ve takip gibi görevlerde kullanılması planlanıyor. İsrail ordusu şu ana kadar, Gazze sınırında devriye gezmesi ve ablukanın yürütülmesi için “Jaguar” adlı daha küçük bir robot araç kullanıyordu.

KUZEY KORE, BM YASAĞINI SEYİR FÜZESİYLE AŞTI

KUZEY Kore, yeni “uzun menzilli seyir füzesini” test etti, Kore devlet ajansı denemelerin başarılı olduğunu açıkladı. Devlet medyasına göre, deneme cumartesi ve pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler, yaklaşık iki saat giderek 1500 km'den fazla mesafe kat etti. Bu erim Japonya'nın büyük bölümünü içine alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, seyir füzesi test edildiği için bu denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin balistik füze yasağını delmediğini yazdı. Balistik füzeler, roket desteğiyle ateşleniyor ve yörüngede kavisli bir rota izliyor, seyir füzeleri ise jet motoru ile çalışıyor ve çok daha düşük irtifada uçuyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

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