Rusya'dan tehlikeli test!

Rus ordusu, Barents Denizi’nde hipersonik 'Tsirkon' füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan 'Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.