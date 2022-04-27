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Rusya'dan tehdit: NATO ülkelerini vururuz!

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaparak yardım eden ABD ve NATO ülkelerini vurmakla tehdit etti.

3 Saat Önce
2022-04-27 11:21:48
Rusya'dan tehdit: NATO ülkelerini vururuz!

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali 63. günde de devam ederken, Moskova ile NATO arasında gerilim giderek artıyor. NATO üyesi İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in Ukrayna'nın Rusya'yı bombalamasını destekledikleri yönündeki açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, tepki gösterdi.

Zaharova, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir. Bu durum Ukrayna'da ölüme ve kan dökülmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

BAZI DİPLOMATLAR HEDEF ALINABİLİR

Heappey, İngiltere'nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın altyapısını hedef alan saldırılarını desteklediğini ve İngiliz silahlarının bu saldırılarda kullanılmasının “tümüyle meşru” olduğunu söylemişti.

Sözcü'nün haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bu açıklamaya tepki göstererek Rusya'nın da Ukrayna'ya silah gönderen İngiltere ve diğer NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabileceğini belirtti. Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönen Batılı diplomatların da bombalarla hedef alınabileceğini ifade etti.

Zaharova ayrıca, “Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir. Bu durum Ukrayna'da ölüme ve kan dökülmesine yol açıyor. Anladığım kadarıyla bundan sorumlu ülkelerden biri de İngiltere” ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da dünkü açıklamasında “İngiltere'nin Kiev'i bu tür eylemler için provoke etmesi halinde buna orantılı şekilde yanıt vereceğimizi vurgulamak isterim” dedi. Peskov, “Batılı ülkelerden danışmanların varlığı Kiev'deki karar merkezlerini uzun menzilli silahlarla vurmamız konusunda bir sorun oluşturmaz” diye konuştu.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna'nın doğusuna yığarak başkent Kiev ve çevresinden çekmesinin ardından İngiltere dahil birçok ülke diplomatlarını Kiev'e geri göndereceğini açıklamıştı. .

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