Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Bu pişman olunacak bir adımdır ve karşılık verilecektir'

Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın 'Gecikme olmadan NATO'ya başvurmalıyız' açıklamasına sert tepki gösteren Rusya, 'Bu pişman olunacak bir adımdır ve karşılık verilecektir' denildi.

Rusya, Finlandiya'dan gelen NATO açıklamalarına tehditli yanıt verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Finlandiya AB'nin Rusya'ya karşı dost olmayan adımlarına katılmaya başladı. Bu pişman olunacak bir adımdır ve karşılık verilecektir. Finlandiya'nın NATO'ya üye olması Rusya'ya doğrudan bir tehdit" denildi.

Açıklamada ayrıca, "NATO'nun genişlemesi dünyayı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı hale getirmeyecek. Rusya, Ukrayna'ya müdahale etmeye çalışan ve askeri operasyonu engellemeye çabalayanlara en kararlı yanıtı vermeye hazır" ifadelerini kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO'nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya'nın, Finlandiya'nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru kararı, bu ülkenin dış politikasında “köklü bir değişiklik” olarak nitelendirildi.

Finlandiya'nın on yıllardır askeri bağlantısızlık politikasının, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrara hizmet ettiği ve Finlandiya'nın güvenliğini sağladığı belirtilen açıklamada, askeri faktörün rolünün sıfıra inmesinin Rusya ile Finlandiya arasındaki iş birliği ve ortaklığın temeli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Rusya'nın Finlandiya'ya karşı düşmanca niyeti olmadığına dair güvencesinin Helsinki'ye askeri bağlantısızlık politikasını sürdürmesinin avantajları konusunda ikna ettiği kaydedilerek, “Finlandiya tarafını ittifaka üye olmaktan başka bir alternatifin olmadığına şiddetle ikna eden NATO'nun amacı açıktır: Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek, ülkemize yönelik askeri bir tehdit için başka bir kanat oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın topraklarını Rusya ile çatışma alanına çevireceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliği koruyarak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerine ciddi zarar verecek. Rusya, bu bağlamda ortaya çıkan ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacaktır.”

Açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapması halinde memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.

Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı. Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini daha önce söylemişti.

ZELENSKİ'DEN DESTEK TELEFONU

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Finlandiya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü, NATO üyeliği kararına destek verdi. .