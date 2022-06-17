Rusya'dan tarım ile ilgili ''dost ülkeler'' kararı

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, ülkenin tahıl hasadının bu yıl 130 milyon tona ulaşabileceğini, ürünlerin dış pazarda sadece dost ülkelere yapılacağını söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) konuşan Dmitry Patrushev, bozuk tedarik zincirleri ve finansal hesaplamalardaki zorluklar dahil olmak üzere çok sayıda zorluğa dikkat çekti.

Patrushev, Rusya'nın en çok ihtiyacı olan ülkelere gıda sağlamak için bu engelleri aşması gerektiğini söyledi.

"Tarımsal ürünlerimiz dış pazarlarda olacak, ancak sadece bize dost olan, bizim için engel ve zorluk yaratmayan ülkelerde olacak" dedi.

Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu yıl rekor buğday hasadı da dahil olmak üzere tam buğday mahsulü beklediğini söyledi.

Bazı ülkelerin kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu da hatırlatan Rusya lideri, bu durumun suçunun tamamen “Batılı seçkinlere” ait olduğunu iddia etti.

Buğday fiyatları son iki ayda rekor seviyelere yükselirken, tahıl krizi dünya çapında hissediliyor.

Halihazırda hava koşullarından ve koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel gıda piyasası, Rusya-Ukrayna çatışması ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle bir darbe daha aldı. .