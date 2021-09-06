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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Taliban'ın yeni hükümet töreni davetine ilişkin açıklama

Rusya'dan Taliban'ın yeni hükümet töreni davetine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını söyledi.

1 Saat Önce
2021-09-06 18:59:21
Rusya'dan Taliban'ın yeni hükümet töreni davetine ilişkin açıklama

Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, "Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek." dedi.

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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