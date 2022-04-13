Rusya’dan 'tahliye' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başından bu yana tehlikeli bölgelerden 765 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivilleri tahliye etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün insani koridorların açıldığına dikkati çeken Mizintsev, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın girişimleriyle Mariupol'den Berdyansk kentine ek koridorların oluşturulduğunu dile getirdi.

Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 482'si çocuk 25 bin 560 kişinin tahliye edildiğini belirten Mizintsev, "Bugüne kadar 144 bin 105'i çocuk olmak üzere toplam 765 bin 779 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 136 bin 284 kişi kurtarılabildi. Bunların 625'i son 24 saatte kurtarıldı." ifadelerini kullandı. AA .