Rusya'dan tahıl sevkiyatı ile ilgili net mesaj

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan tekliflerin genel olarak desteklendiğini ve tahıl sevkiyatına ilişkin nihai anlaşmanın yakında tamamlanacağını belirtti.