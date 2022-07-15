Rusya'dan tahıl sevkiyatı ile ilgili net mesaj
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede Rusya tarafından sunulan tekliflerin genel olarak desteklendiğini ve tahıl sevkiyatına ilişkin nihai anlaşmanın yakında tamamlanacağını belirtti.
2022-07-15 14:21:33
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki tahılın ülkeden çıkarılması konusunda çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya'nın tekliflerinin görüşmenin katılımcıları tarafından genel olarak desteklendiğini kaydetti.
Konaşenkov, tahılın ülkeden nasıl çıkarılacağına ilişkin nihai belge üstünde çalışmaların yakında tamamlanacağını ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün aktardığına göre Rusya tarafının teklifleri, gıda ürünlerinin yabancı ülkelere sevkiyatının nasıl gerçekleştirileceği ve tahıl sevkiyatı için oluşturulacak kanalların Ukrayna hükümetine silah ve teçhizat iletilmesi için kullanılmaması konusunda tedbirler içeriyor. .
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