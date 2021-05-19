Rusya'dan sürpriz çekilme

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, bugün gerçekleştirilen oturumda oybirliğiyle Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmesini kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye ilişkin sunduğu yasa tasarısı Duma tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu adımın ABD'nin ‘uydurma bir bahaneyle' anlaşmadan çekilmesinin bir sonucu olduğu ve bunun Rusya'nın güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi. Yasada “22 Kasım 2020'de ABD uydurma bir bahaneyle anlaşmadan çekildi, bu anlaşmaya taraf ülkelerin çıkar dengesini önemli biçimde ihlal etti” ifadeleri kullanıldı.

Prosedüre göre Duma'nın ardından anlaşmadan çekilmeye ilişkin kararın Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.

Ryabkov, Duma'daki oturumda Rusya'nın anlaşmanın uygulanması konusunda önemli katkılar sunduğunu, diğer ülkelerden daha fazla gözlem uçuşu gerçekleştirdiğini, ancak ülkenin güvenlik çıkarlarının korunması bakımından Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşmadan çekilmenin onaylanmasını tavsiye ettiğini ifade etti.

Ryabkov, “Mevcut durumda iyimserliğe mahal vermiyor. Konuyla ilgili tavrımızın gözden geçirilmesi için bir neden görmüyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.