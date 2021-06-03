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Rusya'dan 'Suriye'de erken seçim' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyledi.

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03.06.2021 17:08:04
Rusya'dan 'Suriye'de erken seçim' açıklaması

Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Suriye meselesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de erken seçimin yapılması olasılığını değerlendiren Bogdanov, ülkenin anayasası konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Bogdanov, "Suriye'deki taraflar anlaşırsa ve çalışma sonuçları onaylanırsa yeni anayasa veya anayasadaki reformlar çerçevesinde seçimler yapılabilir. Seçimler, mevcut anayasanın öngördüğü gibi 7 yıl sonra değil, erken de yapılabilir. Ancak bunun için Suriyelilerin anlaşmaya varması gerekiyor." dedi.

Ayrıca, ay sonuna kadar Suriye meselesiyle ilgili Astana Formatı kapsamında toplantı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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