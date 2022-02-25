Rusya'dan son dakika ''Ukrayna'' açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki yaşanan saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki hükümeti demokratik olarak tanıma imkanı yok

Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planımız yok.

Ukrayna ordusu savaşmayı bıraktığında görüşmeye hazırız.

Kimsenin Ukrayna halkına saldırma planı yok.

Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD'nin liderliği altındaki batı Ukrayna'yı kontrol ediyor.

Lavrov, CNN Muhabirinin “Rus tanklarının neden Kiev' sınırında?” sorusuna çok sert açıklama yaptı. Lavrov "Sen Ukrayna'da yaşıyorsun neden böyle yaptığın belli. Seninle kelime oyunu yapmayacağım" dedi.

Lavrov operasyonların ne kadar süreceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. .