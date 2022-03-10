Rusya'dan şok açıklama: Çin vermeyi reddetti, Türkiye ve Hindistan ile görüşeceğiz

Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsia yetkilisi Kudinov, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini bildirdi. Kudinov, parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Çin, Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı. Rusya havacılık otoritesinden bir yetkili, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini bildirdi.

Ukrayna işgalinin ardından uygulamaya konulan Batı yaptırımları kapsamında Boeing ve Airbus da Rusya'ya yönelik parça tedarikini durdurmuştu.

Rusya Dışişleri Dakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada, Rus sivil uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Sivil uçakların uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsia yetkilisi Valery Kudinov, yaptığı açıklamada, Çin'in talebini reddetmesinin ardından parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Kudinov, Rus şirketlerin çoğu yurtdışında tescilli uçaklarını ABD ve AB'nin havacılık sektörüne uyguladığı yaptırımlarının ardından Rusya'ya kaydettirdiğini ve bazı firmaların da ellerindeki uçakları leasing şirketlerine iade etmelerinin beklediğini dile getirdi.

Ankara, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı kınamış olsa da yaptırım uygulamadı.

Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, dün yaptığı açıklamada, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu söylemişti.

Psaki, Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediği sorusuna, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz." demişti.

Ayrıca Psaki, 'yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceğini' ifade etmişti.

Psaki'nin açıklamasına ise Çin'den tepki geldi. Pekin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptırımların sorunları çözmenin temel ve etkili bir yolu olmadığını ifade ederek, "Çin, her türlü tek taraflı yaptırıma veya ABD'nin sınır ötesi yargı yetkisi kullanma girişimine karşıdır." dedi.

Cao, Washington yönetiminin, Ukrayna sorunu ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini dikkate alması, haklarını ve çıkarlarını zedelememesi gerektiğini belirterek, "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews Türkçe .