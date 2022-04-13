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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Sırp Cumhuriyeti karşıtı karara tepki

Rusya'dan Sırp Cumhuriyeti karşıtı karara tepki

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’in, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde kabul edilen devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasını öngören yasayı askıya almasına tepki göstererek, kararın iptal edilmesini istedi.

1 Saat Önce
2022-04-13 14:02:13
Rusya'dan Sırp Cumhuriyeti karşıtı karara tepki

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Uygulama Konseyi'nden Christian Schmidt'in 12 Nisan'da aldığı kararı iptal etmesini talep ettiklerini belirterek, "Barış Uygulama Konseyi'nin bazı üyeleri, bu tür kararları Schmidt'e bırakır ve demokratik yollarla seçilmiş siyasilere yaptırım uygulanırsa, Bosna Hersek'teki olası istikrarsızlığın tüm sorumluluğu uluslararası toplumun temsilcilerine düşecektir." ifadelerini kullandı.

Christian Schmidt'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi olarak kabul edilemeyeceğini kaydeden Kalabuhov, bu nedenle Schmidt'in Bosna Hersek'teki Genel Barış Anlaşması üzerinde hiçbir yetkisinin olamayacağını savundu.

Kalabuhov, Bosna Hersek'teki siyasi sorunların dış etkenler olmadan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

- Yüksek Temsilci Schmidt, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onanan yasayı askıya aldı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, "Bonn Yetkileri" kapsamında yetkisini kullanarak devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasanın uygulanmasını dün askıya almıştı.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onanan ancak Temsilci tarafından askıya alınan yasanın, yarın yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasa, işletme hakkının Sırp Cumhuriyeti entitesinde, mülkiyet hakkının ise devlette olduğu taşınmazların entite mülkiyetine kaydedilmesini kapsıyordu.

- Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor. .

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