Rusya’dan sınır karakoluna füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü.

Ukrayna Sınır Muhafız Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir sınır karakoluna füze saldırısı düzenlendi.

Saldırıda güvenlik güçlerinin öldüğü ve yaralıların da bulunduğu duyuruldu.

Ayrıca, bugün Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dışişleri Bakanı Kuleba, "Rusya'nın korkunç roket saldırısı Kiev'i hedef aldı." açıklamasını yaptı.

Kiev Belediye Başkanı da roketin bir konut binasında parçalanması sonucu biri ağır üç kişi yaralandığını duyurdu ve "Ambulanslar yaralıları hastaneye taşıyor. Tüm acil servisler olay yerinde çalışıyor." dedi. .