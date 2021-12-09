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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya'da sermaye çıkışı, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 74 milyar dolara yükseldi.

19 Dakika Önce
2021-12-09 18:06:55
Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede Ocak-Kasım 2020'de sermaye çıkışının 49 milyar dolar iken, rakamın, 2021'nin aynı döneminde 74 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, özel sektörün yatırım şeklinde yabancı varlık elde etme faaliyetleri sonucunda sermaye çıkışında artış yaşandığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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