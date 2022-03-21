DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konutta KDV düşse de fiyat düşmeyecek çünkü…
Süper Lig 30. hafta puan durumu | 2021-22 Süper Toto Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov’un askerleri kaçtı!
'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti
Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Sezai Temelli: Nefes alan her Kürt, ulusal birlik için çaba göstermeli
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı
Down Sendromu günü nedir? Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin duruşma başladı
Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?
Avrupa ve Rusya onları konuşuyor
Haftanın en önemli kripto haberleri
Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?
Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü
Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devine darbe

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler ve olası Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

41 Dakika Önce
2022-03-21 12:19:59
Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Ukrayna ile müzakerelerin ilerleyişi olması gerektiği gibi etkili değil" denildi.

Açıklamada, "Rusya, müzakerelerde Ukrayna tarafına kıyasla daha hızlı çalışmaya hazır. Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil. Ukrayna'nın Rusya'nın sivillerin tahliyesi için insani koridorlara izin vermediği iddiası yalan. Sivillerin insani koridorlardan tahliye olmasını Ukraynalı milliyetçiler engelliyor. Kiev, bu sorunu çözmek için onlar üzerinde baskı kurmalı" denildi.

Kaynak: Reuters .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş