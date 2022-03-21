Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler ve olası Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kremlin'den, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Ukrayna ile müzakerelerin ilerleyişi olması gerektiği gibi etkili değil" denildi.

Açıklamada, "Rusya, müzakerelerde Ukrayna tarafına kıyasla daha hızlı çalışmaya hazır. Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili hala bir temel sağlanabilmiş değil. Ukrayna'nın Rusya'nın sivillerin tahliyesi için insani koridorlara izin vermediği iddiası yalan. Sivillerin insani koridorlardan tahliye olmasını Ukraynalı milliyetçiler engelliyor. Kiev, bu sorunu çözmek için onlar üzerinde baskı kurmalı" denildi.

Kaynak: Reuters .