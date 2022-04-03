Rusya'dan Putin ve Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya, müzakerelerin henüz liderler düzeyinde bir görüşme için ilerlemediğini açıkladı.

Rusya'dan yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin lider düzeyinde toplantı için yeterince ilerlemediğini ve Moskova'nın Kırım ve Donbas'ın statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.

Rus baş müzakereci Vladimir Medinsky, tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşma taslağı tepedeki bir toplantıya sunulmaya hazır değil. Tekrar ediyorum: Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki tutumu değişmedi" dedi.

Bununla birlikte Medinski Ukrayna heyeti ile görüşmelerin pazartesi devam edeceğini açıkladı. .