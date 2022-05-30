Rusya’dan Putin’in hasta olduğu iddialarına yanıt
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğuyla ilgili iddiaları yalanlarken; herhangi bir sağlık sorunu olduğuna dair bir işaret olmadığını dile getirdi.
2022-05-30 10:04:19
Fransa kanalı TF1'in sorularını yanıtlayan Rusya'nın en yüksek rütbeli diplomatı, "Aklı başında insanların Putin'e baktığında sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun görebildiğini sanmıyorum" dedi.
Lavrov, ekim ayında 70 yaşına girecek Putin'in "her gün" halkın önüne çıktığını ifade etti.
Rus Bakan, "Putin'i ekranlarda izleyebilir, konuşmalarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz" dedi.
Lavrov, "Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.
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