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Rusya’dan Polonya’ya tehdit: Cevapsız bırakmayacağız!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak' ifadelerine yer verildi.

2 Saat Önce
2022-03-24 18:04:21
Rusya’dan Polonya’ya tehdit: Cevapsız bırakmayacağız!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi, olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer verildi. .

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