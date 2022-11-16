Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen füzelerle ilgili açıklamada bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" denildi.

Ukrayna sınırında bulunan Polonya'ya bağlı bir kasaba olan Przewodów'a 2 adet füze düştü, iki kişi hayatını kaybetti.

"HİÇBİR SALDIRI YAPILMAMIŞTIR"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır”

Açıklamada, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

POLONYA'DAN AÇIKLAMA

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" ifadesini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.