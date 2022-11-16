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Rusya’dan Polonya’ya düşen füze ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun sadece Ukrayna topraklarında bulunan hedefleri vurduğunu belirtti.

2 Saat Önce
2022-11-16 12:39:49
Rusya’dan Polonya’ya düşen füze ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne füzelerin düşmesi sonrası Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti.

Konaşenkov,, Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair iddiaları 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak nitelendirdi. Konaşenkov ayrıca "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

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