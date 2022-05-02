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Rusya’dan Odesa'ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rus güçleri, akşam saatlerinde Ukrayna’nın Odesa kentindeki altyapı tesislerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 yaşında bir çocuk dahil ölenlerin olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.

35 Dakika Önce
2022-05-02 22:43:28
Rusya’dan Odesa'ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Odesa Bölgesel İdaresinin 2 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı açıklama göre, Rusya, Odesa'nın altyapı tesislerini hedef aldı. Rusya'nın füze saldırısı sonucunda sivil can kayıpları meydana geldi. Ayrıca, yaralıların bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Odesa Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Maksim Marçenko'nun imzasıyla yapılan açıklamada, “Düşman, Odesa'nın altyapı tesislerinden birine füze ateşledi. Maalesef ölen ve yaralananlar var. Böyle bırakmayacağız. Bu pislikler her seferinde sıradan teröristler gibi davranıyorlar. Biz de teröristlerle sohbet ediyoruz. Ukrayna topraklarında hiçbir işgalci kalmayana kadar onları yok edeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

ÖLENLER ARASINDA 13 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR!

Ölü ve yaralıların olduğu bilgisini doğrulayan Odesa Bölge Askeri Yönetimi Sözcüsü Sergiy Bratçuk (Sergey Bratchuk), “Ölenler arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dair bazı bilgiler var. Kurtarma operasyonu devam ettiği ayrıntıları daha sonra aktaracağız” dedi.

KırımHaberAjansı

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