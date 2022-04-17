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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan o ülkeye tehdit gibi nota!

Rusya'dan o ülkeye tehdit gibi nota!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çekya Dışişleri Bakanı Rusya'dan tehdit gibi uyarı aldıklarını belirtti.

1 Saat Önce
2022-04-17 09:30:40
Rusya'dan o ülkeye tehdit gibi nota!

Rusya, diplomatik bir nota ile Çekya'yı, Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlayamayacağı konusunda uyarmasının ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, “Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır” dedi.

Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlanamayacağı konusunda Rusya'dan bir diplomatik nota alındığını söyleyen Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, “Dışişleri Bakanlığımız, Rusya'nın izni olmadan Sovyet menşeli silahları üçüncü ülkelere satmamıza izin verilmediğine dair bir nota aldı. Dışişleri Bakanlığı olarak buna tepki göstermedik çünkü bunun gerçek bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kesilmesini talep etmek için söylediği yalanların başka bir yoludur" dedi.

BİR TEHDİT GİBİ YORUMLUYORUZ

Bakan Lipavsky açıklamasının devamında, “Mart ayının başında Rus büyükelçisi, bakan yardımcımıza Rusya'nın Ukrayna'daki batı silahlarına sahip konvoylara terör saldırıları beklediğini bildirdi. Rus tarafı, gelen bir dizi tehditten bir diğeri olarak anladığımız bu eylemleri hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini anlamıştır. Bunu açıkça Rusya'nın kendisinin hazırladığı muhtemel bir sabotaj eylemi tehdidi olarak yorumluyoruz. Ruslar, AB ve NATO'daki diğer müttefiklerimize de benzer mesajlar verdi” ifadelerini kullandı.

Çekya, Rusya'nın saldırıları altında bulunan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda Sovyet menşeli T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı alarak Ukrayna'ya tank desteği veren ilk ülke olmuştu. Çekya, şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon avro tutarında yardımda bulundu. .

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