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Rusya’dan o ülkelere çağrı: Topraklarınızda ABD ve NATO askerlerini konuşlandırmayın!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’a komşu ülkelere, topraklarında 'ABD ve NATO askeri varlığını konuşlandırmama' çağırısında bulundu.

33 Dakika Önce
2021-10-27 13:22:47
Rusya’dan o ülkelere çağrı: Topraklarınızda ABD ve NATO askerlerini konuşlandırmayın!

Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılımıyla yapılan “Afganistan'a Komşu Ülkeler Toplantısı”na video mesaj gönderdi.

Mülteci kisvesi altında teröristlerin Afganistan'dan komşu ülkelere girmeye çalıştığını belirten Lavrov, Afganistan'da normal yaşam koşullarının oluşturulmasının Afganların kademeli olarak ülkelerine dönmesinin ön koşulu olacağına işaret etti.

Lavrov, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çıktıktan sonra komşu ülkelere yerleşmeyi planladığını hatırlatarak “Bir kez daha Afganistan'a komşu ülkelere, topraklarında ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığını engellemeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

"AFGANLARA YARDIM İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI GELDİ"

Afganistan'da milli eğitim ve sağlık sistemi oluşturulması ve genel olarak etkili bir sosyal ve ekonomik altyapının kurulmasının çok büyük finansal maliyet gerektireceğini vurgulayan Lavrov, “Bu bağlamda özellikle vurgulamak isterim ki asıl sorumluluğu ülkeyi bu hale getirenler taşımalıdır. Görünüşe göre, Afganlara mali, ekonomik ve insani yardım için kaynak toplamak için seferberlik çalışmalarına başlama zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batılıların “konferans düzenlemek için konferans düzenleme” alışkanlıklarının geride kaldığını umduğunu, Afganistan'a yardım konusunda somut işler yapmak için Birleşmiş Milletlerin (BM) koordinasyon sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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