Rusya'dan NATO'ya tehdit!

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'ya hava savunma sistemine ilişkin net bir uyarıda bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Ana hedefin birinci aşaması tamamlandı. Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir" denildi. Operasyon için "Donbas" vurgusu da yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ukrayna'daki askeri operasyonun ana amacı Donbas'ın kurtarılması.

Ukrayna'nın askeri kapasitesi ciddi ölçüde düşürüldü.

Ukrayna artık hava kuvvetlerine sahip değil.

Eğer NATO Ukrayna'ya uçak ve hava savunma sistemi gönderirse Rusya buna da kısa sürede cevap verecektir." .