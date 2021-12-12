Rusya'dan NATO ülkelerine 'Montrö' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirlediklerini ve bu durumdan duyulan hoşnutsuzluğun diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini anlattı.

Rusya, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesi sırasında talep ettiği güvenlik garantilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO ülkeleri Montrö'yü ihlal ediyor

Ryabkov, NATO ülkelerinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini belirlediklerini ve bu durumdan duyulan hoşnutsuzluğun diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini anlattı.

Montrö'nün yıllardır Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine hizmet ettiğini anımsatan Ryabkov, "Hiçbir şey değişmedi ve görünene göre bu, sözleşmenin tarafı olan bazı ülkelerin işine gelmiyor. Batılı ülkeler, uluslararası hukuku esas almak yerine kendi haklılıklarında ısrar ediyor" diye ekledi.

Ryabkov, NATO'yu karşılıklı güvenlik garantileri verilmesi konusunda azami ciddiyet göstermeye davet ettiklerini söyledi.

NATO'nun bu konuda ciddi olup olmadıklarını yakın zamanda anlayacağız

"Yolun başındayız, bu yolu hızlıca geçmemiz gerekiyor. Boş vaat yerine gerçek güvenlik garantileri alma imkanını değerlendirmek için henüz erken” diyen Ryabkov, NATO'daki meslektaşlarının bu konuda ciddi olup olmadıklarını yakın zamanda anlayacaklarını kaydetti.

Rus diplomat, Rusya'nın Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin karşılıklı moratoryum ilan etme önerisinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Batı'nın bu öneriye yüz çevirmemesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Hepimizin güvenlik garantilerine ihtiyacı var, bu nedenle çok geçmeden anlaşmamız gerekiyor. Biz, güvenliğimizi silah kontrolü, güven ve doğrulama önlemleri yardımıyla pekiştirmek istiyoruz. Eğer siz bunu istemiyorsanız, demek ki, cevabınız farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Eylül 2019'da Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve dönemin Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra NATO ülkelerini kapsayan bir dizi ülkeye moratoryum önerdiği bir yazı göndermişti.

Kaynak: haberrus.ru

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