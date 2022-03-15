DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Slovakya, 3 Rus diplomatı sınır dışı edecek
Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi
Rusya’dan Mariupol açıklaması
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek
Rusya: Ukrayna'daki yabancı savaşçıları vuracağız
IMF: Ukrayna ekonomisi 'derin resesyon' yaşayacak
Yasak Elma 135. bölüm tek parça izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (135. bölüm) ful kesintisiz izle
İsveç Savunma Bakanından NATO'ya rest!
İngiltere, Assange'ın ABD'ye iade kararına itirazını reddetti
NATO'dan 30 bin askerlik Norveç tatbikatı
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? 14 Mart 2022 Galatasaray Beşiktaş maç özeti
Çin’den ABD'ye: Ateşle oynuyorsunuz
Rusya’dan tahıl ürünleri ihracatı açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan Mariupol açıklaması

Rusya’dan Mariupol açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

35 Dakika Önce
2022-03-15 00:00:25
Rusya’dan Mariupol açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol şehrindeki çatışmalara ve sivillerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ayrılıkçı güçler ile birlikte Ukrayna güçlerinin Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerine konuşlandırdığı tüm atış noktalarını tamamen imha ettiğini belirterek, "Şehrin ablukasını kaldırmaya yönelik başarılı operasyon bugün saat 15.00'den itibaren sivillerin çıkışı için insani koridorların açılması ve uzun süredir neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun toplu tahliyesinin başlatılmasını mümkün kıldı.” ifadelerini kullandı.

İnsani yardım konvoylarının ivedilikle hazırlandığı ve ilk konvoyun Mariupol'a ulaştığı bilgisini veren Mizintsev, "Muhtaç ve yaralı sivillerin tahliyesi için 4 konvoyluk 200 otobüsün 50'si Mariupol'e geldi. Kalanlar hareket halinde." dedi.

Mizintsev, ayrıca Ukraynalı silahlı güçlerin ülke genelinde 22 farklı ülkeden 6 bin 972 yabancı vatandaşı rehin tuttuğunu iddia etti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş