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TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan ''Maraş'' açıklaması: Statünün tek taraflı değiştirilmesini desteklemiyoruz

Rusya’dan ''Maraş'' açıklaması: Statünün tek taraflı değiştirilmesini desteklemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kıbrıs’taki kapalı Maraş bölgesinin statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemediklerini belirtti.

22 Dakika Önce
2021-07-22 19:18:01
Rusya’dan ''Maraş'' açıklaması: Statünün tek taraflı değiştirilmesini desteklemiyoruz

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Kıbrıs'taki Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasına ilişkin süren tartışmalara Rusya'nın nasıl baktığı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya soruldu.

Zaharova, soru karşısında şunları söyledi:

“Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve kapalı Maraş bölgesiyle ilişkili durumu yakından izliyoruz. Söz konusu bölgenin statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmaması beklenemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak biçimde gerçekleştirilen ve müzakereleri yeniden başlatılmasını zorlaştıran tek taraflı eylemlerin tamamını kabul edilemez buluyoruz.”

Zaharova ayrıca, ‘eskiden beri olduğu gibi, Kıbrıs sorununun, belirlenmiş olan uluslararası hukuk çerçevesi temelinde çözümlenmesini desteklediklerini' kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut müzakereler ya da çözüm modeli üstünde tek taraflı yeni düzenlemeler yapılması fikrini desteklemiyoruz. Nihai çözümün, dışarıdan baskı olmadan ya da hazırlanmış formüller dayatılmadan halkların kendisi tarafından bulunması gerektiğine inanıyoruz. Söz konusu görüşlerimizi, hiçbir istisna olmaksızın tüm partnerlerimize iletiyoruz.”

Zaharova Kıbrıs'taki barış gücü misyonuna ilişkinse, “Rusya Federasyonu, gereksinim duyulan istikrar kazandırıcı rolünü düşünerek, Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs'ta barışın desteklenmesi adına yürüttüğü eylemleri hep desteklemektedir” açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş konusunda nasıl uzlaşı sağlanabileceği sorusu üstüneyse, “Kıbrıs sorununun nihai çözümü için halklar arasında görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılmasının, Maraş konusunda da uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak atmosferin oluşmasına olanak vereceğine inanıyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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