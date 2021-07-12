Rusya’dan ‘Küba’ çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Küba'nın içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve Havana'nın ülkedeki durumun normale dönmesi için gerekeni yapacağına inandıklarını söyledi.