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Rusya'dan kritik karar: Artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacağız

Yaptırımlara tepki gösteren Rusya, 1996 yılından beri içinde oldukları Avrupa Konseyi'nde artık yer almayacaklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-10 11:59:05
Rusya'dan kritik karar: Artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacağız

Rusya, Ukrayna savaşı üzerine Batı ile olan ilişkilerinde dikkat çeken kritik bir karar aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık Rusya'nın artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa'da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak. Bırakalım Rusya olmadan birbirleriyle iletişim kursunlar” ifadeleri kullanıldı.

İLK ADIMI AVRUPA KONSEYİ ATMIŞTI

25 Şubat'ta Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtilmişti.

Açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilmiş, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedilmişti.

 

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