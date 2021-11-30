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Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor

Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ile ABD’nin, güçlerini ve askeri teçhizatını Rusya sınırlarına yığdığını söyledi.

58 Dakika Önce
2021-11-30 15:44:07
Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği bir basın toplantısında, “Batı, son bir yıldır değil, uzun zamandır Ukrayna'yı -ve sadece Ukrayna'yı da değil- Rusya karşıtı eylemlere girişmesi için provoke ediyor" dedi.

Lavrov şöyle devam etti:

"Sınırlarımıza, Amerikan ve İngiliz güçleri dahil, NATO ülkelerinin askeri birimleri ve askeri teçhizatı transfer ediliyor. Ukrayna'nın kendisine, Donbass'taki temas hattına, sayıları her gün artan Batılı eğitmenlerin desteği altında giderek daha fazla güç ve askeri teçhizat yığılıyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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