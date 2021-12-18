Rusya'dan kritik adım

Rusya, 18 Aralık'tan bu yana, ülkelerin askeri faaliyetleri kontrol etmek için birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşları yapmalarına izin veren Açık Semalar Antlaşması'ndan resmen çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilen açıklamada, Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararının "herhangi bir zorlukla karşılaşmadan" alındığı ve bu adımın "uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi adına" atıldığı belirtildi.

Rus Dışişleri, "O dönemin en önemli argümanlarından biri, askeri alanda şeffaflığı savunan, ancak güven artırıcı önlemlerin uygulanması için topraklarını açmak için acele etmeyen ABD Antlaşması'na katılımdı.” İfadeleri yer aldı.

Ajansa göre, Rusya yirmi yıl boyunca toprakları üzerinde 646 gözlem uçuşu gerçekleştirildi ve anlaşma kapsamında gerçekleştirilen 1580 uçuşun 449'unu aldı. Dışişleri Bakanlığı, bunun tüm katılımcı Devletler arasında en fazla sayıda gözlem misyonu olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili daha önce: Ryabkov, Rusya'nın Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesinin sonuçlarından bahsederken Rusya'nın çabalarına rağmen, anlaşma "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli nüfuz gruplarının şahinlerin devraldığı iç mücadelesine kurban gitti.” dedi.

Dış işleri bakanlığı ise “Washington'un hakim politikası, silah kontrolü alanında daha önce varılan anlaşmaları yok etmektir. Bu durumda bile, ABD'nin Antlaşma'dan çekilmesi sonucunda üye devletlerin çıkarları, hakları ve yükümlülükleri zaten ihlal edilmişken, Rus tarafı olası uzlaşma çözümlerini bulmak için elinden gelen her şeyi yaptı ”diye açıklama yaptı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın katılımı olmadan DON'un etkinliğinin keskin bir şekilde azalacağına inanıyor: uygulama alanı yaklaşık% 80 azalacak ve 2022 için planlanan açık gökyüzü misyonlarının sayısı azalacaktır. Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi anlaşmanın çöküşünün başlatıcısı olarak nitelendiriyor.

Açık Semalar Antlaşması 1992'de imzalandı ve 2002'de yürürlüğe girdi; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkelerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve bir dizi başka Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere 35 ülke buna taraf oldu. Belge, üye devletlerin askeri faaliyetleri kontrol etmek için birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşları yapmalarına izin veriyor.

ABD geçen Kasım ayında anlaşmadan çekildi. Ardından eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, bunun nedeninin Moskova'nın "tekrarlanan ihlalleri" olduğunu açıkladı. Rus tarafı bu suçlamaları reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 15 Ocak'ta Washington'un ardından anlaşmadan çekildiğini duyurdu. 11 Mayıs'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Dumasına bunu kınamak için bir yasa tasarısı sundu. 12 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı anlaşmayı korumak için "son bir şans" ilan etti ve 7 Haziran'da cumhurbaşkanı Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine ilişkin bir yasayı imzaladı.

Kaynak: haberrus.ru

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