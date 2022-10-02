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Rusya’dan kısmi seferberlik ile ilgili önemli açıklama!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kadınların kısmi seferberlikten muaf olduğunu söyledi.

4 Saat Önce
2022-10-02 07:10:42
Rusya’dan kısmi seferberlik ile ilgili önemli açıklama!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kadınların Ukrayna'daki savaş sırasında ilan edilen kısmi seferberlikten muaf tutulacağını söyledi.

Moskova Bölgesi'ndeki askeri tesislere yaptığı ziyarette gazetecilere konuşan Şoygu, "Hayır. Bu seferberlik sırasında kadınların askere alınması ne geçmişte oldu ne de geleceğimizde olacak. Kadınları askere almayacağız" dedi.

Geçen hafta Şoygu ülkedeki kısmi seferberliğin, Ukrayna kuvvetleri ve Rus kontrolündeki topraklarla 1000 kilometrelik temas hattını kontrol etme ihtiyacından kaynaklandığını söyledi. .

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