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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı

Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir binayı hedef aldı, saldırı sonrası şiddetli patlamalar oldu.

3 Saat Önce
2022-04-28 21:27:41
Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir binayı hedef aldı, saldırı sonrası şiddetli patlamalar oldu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, yaptığı açıklamada, "Düşman bu akşam Kiev'e ateş açtı" dedi

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GUTERRES KİEV'DEYKEN SALDIRI

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak tweet'inde “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

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