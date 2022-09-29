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Rusya'dan kara yolu yasağı!

Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasaklayabilir

3 Saat Önce
2022-09-29 14:04:27
Rusya'dan kara yolu yasağı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarının yasaklanmasına yönelik izin verdi.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasaklayabilecek.

AB ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almışlardı. AA .

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