Rusya'dan Japonya'ya gözdağı

Rusya’nın, Japonya’nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırları devam ederken, Moskova'dan Japonya'da gerilimi artıracak bir adım geldi. Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi.

TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, topçu birlikleri de dahil 3 bin askerin düşman çıkarması senaryosu altında tatbikat gerçekleştirdiği kaydedilirken, keşif faaliyetleri için son teknoloji insansız hava araçlarının kullanıldığı ve tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerinin uygulandığı da ifade edildi.

'TOKYO'YA GÖZDAĞI'

Japonya basınında yer alan haberlerde, tatbikatın Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Yeni Şafak gazetesinin aktardığı habere göre, Moskova, geçtiğimiz hafta barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın Japonya'nın "Ukrayna durumuyla ilgili ilişkilerde tek taraflı ve dostça olmayan kısıtlamalarından kaynaklandığı" belirtilirken, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.

JAPONYA-RUSYA ARASINDA YILLARDIR SÜREGELEN KRİZ

Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal başlatmasının ardından Japonya, yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, gelişmelerin Rusya-Japonya ilişkilerini ne yönde etkileyeceği merak konusu olmuştu. .