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TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin kritik açıklama

Rusya’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin kritik açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz.' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-28 12:30:01
Rusya’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin kritik açıklama

Tüm gözler İstanbul'da gerçekleşecek olan müzakerelere çevrilmişken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak, başarılı sonuçlanmasını umuyoruz.

Kilit meselelerde çözüme yaklaşıldığı noktada Putin ve Zelenski'nin görüşmesi gerek. Şu aşamada Putin ve Zelenski'nin fikir teatisinde bulunması yapıcı olmaz" açıklamasını yaptı.

KREMLİN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KARARI BİLE BAŞLI BAŞINA ÖNEMLİ

Kremlin Sözcüsü Peskov da Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye'ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir" dedi. .

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