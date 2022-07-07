Rusya'dan İsrail'i kızdıracak adım

Rusya'da hükümet, 'Yahudi Ajansı'na (Jewish Agency) ülke içindeki tüm faaliyetlerini durdurması talimatını verdi. Söz konusu emir, hafta başında Rusya Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen bir mektupla tebliğ edildi. Yahudi Ajansı yetkilileri, mektubun alındığını doğruladı.

Dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen Yahudi kuruluşu olan Yahu Ajansı, Rus hükümetinin talimatıyla ilgili yorum yapılamayacağını zira örgüt yetkililerinin mektubu İsrail Başbakanlığı ve İsrail Dışişleri Bakanlığı ile değerlendirme halinde olduğunu aktardı.

Yahudi Ajansı, dünya genelindeki Yahudilerin kendi aralarındaki iletişimi ve İsrail'le bağlantı kurmasının yanı sıra Yahudi kimliğini güçlendirilmesi üzerine faaliyetler yürütüyor. Ayrıca dünya genelindeki Yahudilerin İsrail'e göç etmesinde (Aliyah) etkin rol üstleniyor.

Jerusalem Post gazetesine bir açıklama gönderen kuruluş, "Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki delegasyonunun çalışmaları kapsamında, yetkililerin talebi doğrultusunda zaman zaman bazı ayarlamalar yapılması gerekiyor. Yetkili organlar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla yetkililerle sürekli olarak temas halindeyiz. Bugünlerde de bile böyle bir diyalog gerçekleşiyor." ifadelerine yer verdi.

Üst düzey bir İsrailli diplomatik yetkili, "Rusya, Yahudi Ajansı'nın Rus vatandaşları hakkında yasa dışı olarak bilgi topladığını belirtiyor... Meseleyi (Rus yetkililerle) gündeme getireceğiz. Konu, büyükelçilik düzeyinde ele alınacak. Yahudi Ajansı'nın Rusya'daki faaliyetlerinin durdurulması talebinin gerekçesini tam olarak anlamış değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Rusya gerginliği

Karar, İsrail'in Ukrayna'daki savaşa yönelik tutumu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin yanında yer alma politikası nedeniyle İsrail'le Rusya arasında artan gerilimin yaşandığı bir sürecin ardından alındı.

Keza bu hafta başında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve saldırıların koşulsuz olarak durdurulmasını talep etmişti.

İsrail medyası, talimatın İsrail'e göç etmek isteyen Rus Yahudilerin işini baltalayabileceğini aktarıyor.

Haberlere göre binlerce Rus Yahudi, evrak işlerini tamamlamış bir şekilde İsrail'e uçuşların başlamasını bekliyor.

Ancak İsrailli yetkililere göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çoğu uluslararası havayolu şirketinin ülkeye seferlerini durdurmasına yol açtı ve bu nedenle İsrail'e gelecek kişiler Rusya'da 'sıkışıp kaldılar'.

Rusya'da 'Yahudi sorunu'

Rusya Yahudi cemaatinden üst düzey bir kaynak Post'a yaptığı açıklamada, "Yahudi toplumundan insanlar Demir Perde'nin üzerlerine geldiğini hissediyor ve ülkeden kaçamayacaklarından korkuyorlar" dedi.

Bir başka kaynağa göre de, 'bazı Yahudiler, Rus yetkililerin kendilerini tutuklamaya çalıştığını ve hayatlarından endişe ettiklerini' bildirdiler.

Yahudi Ajansı'nın misyonlarından biri, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerin 'Aliyah' yapmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak.

Eğer Ajans'ın Rusya'daki faaliyetleri durdurulursa, bu son 30 yılda (SSCB'nin dağılması sonrası) ilk kez ülkede Aliyah faaliyetlerinin yasaklanmış olacağı anlamına geliyor.

İsrail'in yanıtı

Moskova'nın talimatını değerlendiren İsrail Aliyah ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata "Rusya Adalet Bakanlığı'nın kararıyla ilgili olarak bu sabah bilgilendirildim. Bilindiği üzere Yahudi Ajansı, dünyanın dört bir yanından Yahudilerin İsrail'e göç etmelerine yardımcı olmak üzere hükümetin ve [Aliyah ve Entegrasyon] Bakanlığının merkezi bir koludur. Bu kurumların faaliyet alanlarının yıllar boyunca olduğu gibi devam etmesini sağlamalıyız. Sorunu çözmek için Moskova yönetimiyle birlikte çalışması için başbakana çağrıda bulundum. Aliyah, Rusya'daki Yahudiler için temel bir haktır ve bu hakkın korunmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Dünya genelinden göç ettirilen Yahudilerin önemli bir kısmı, yerleşim birimlerine alınıyor. Filistin başta olmak üzere dünyanın büyük kısmı, Filistin'den ilhak edilen topraklarda inşa edilen yerleşim birimlerini uluslararası hukuka aykırı buluyor.

Kaynak: Euronews Türkçe .