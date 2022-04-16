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Rusya'dan İsrail'e 'tiksindirici' çıkışı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili İsrail'in açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumu 'tiksindirici' olarak nitelendirdi.

54 Dakika Önce
2022-04-16 09:58:26
Rusya'dan İsrail'e 'tiksindirici' çıkışı

Rusya ile İsrail arasında Ukrayna ve Filistin gerginliği yaşanıyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili İsrail'in açıklamalarına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumu 'tiksindirici' olarak nitelendirdi. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ni 'açık hava hapishanesi haline getirdiği belirterek "İsrail Filistin topraklarını yasa dışı ilhak etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in "Ukrayna'da sivilleri öldürdüler" ifadesine ve Rusya'nın BMİHK üyeliğiyle ilgili tutumuna sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 7 Nisan'da Rusya'nın BMİHK üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili açıklamada bulunduğu hatırlatıldı.

"ÜZÜCÜ VE TİKSİNDİRİCİ"

Söz konusu açıklamanın Rusya'ya karşı olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, üzücü ve tiksindiricidir." ifadesi kullanıldı. "İsrail'in, Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığı" vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail hükûmeti, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Filistin topraklarını yasa dışı ilhak etmeye devam ediyor. Bu ilhak sonucunda, Batı Şeria'daki 2 milyon 500 binden fazla Filistinli, dünyadan kopuk şekilde bölünen yerleşim birimlerinde yaşıyor."

"DÜNYA TARİHİNDEKİ EN UZUN SÜREN..."

Gazze Şeridi'nin "açık hava hapishanesi haline geldiği" aktarılan açıklamada, İsrail'in buradaki halkı abluka altında tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in savaş sonrası dünya tarihindeki en uzun süren işgali sürdürme çizgisi, Batılı ülkelerin göz yumması ve ABD'nin desteği ile gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.

RUSYA'YI SİVİLLERİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLADILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ve sivilleri öldürdüğü" belirtilerek "İsrail, BM Genel Kurulunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın BMİHK üyeliğini askıya alma kararını destekledi." ifadesi kullanılmıştı. .

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