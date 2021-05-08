Rusya'dan İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere karşı düzenlediği saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Doğu Kudüs'teki durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek burada bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylar hatırlatıldı.

Rusya'nın söz konusu durumdan "derin" endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Buradaki sivil halka yönelik saldırıları sert şekilde kınıyoruz. Tüm tarafları şiddetin tırmanışına yol açan herhangi bir adımdan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarında yer alan ilkeli ve tutarlı pozisyonunu doğruluyoruz. Buna göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşimlerin oluşturulması ve burada bulunan arazi ve mülklerin kamulaştırılmasının yasal dayanağı yok. Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı ve Filistin ile İsrail devletlerinin 1967 sınırlarına göre kurulması çerçevesinde meselenin barış yoluyla çözülmesini engelliyor."

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.