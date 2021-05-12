Rusya’dan İsrail'e ''Kudüs'' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Sputnik'e demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, "Kutsal Kudüs kentinin coğrafi, demografik ve tarihi niteliğini değiştirme girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyoruz. Moskova, Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosuna mutlak şekilde saygı gösterilmesini destekliyor. BM Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararına uygun olarak işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen iskan faaliyetlerinin derhal ve tümüyle sonlandırılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

Verşinin, Rusya'nın, Filistin halkının bağımsız bir ülkeye sahip olma arzularına ve İsrail'in güvenlik alanındaki taleplerine yanıt veren uluslararası hukuka dayalı çözüme olan bağlılığını koruduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Filistin ve İsrail'de sivillere yönelik şiddetin yanı sıra Ortadoğu'da çözüme yönelik müzakere sürecini yeniden başlatmayı zorlaştıran her türlü adımı kınadığını kaydeden Verşinin, "Yaşananlar karşısında sessiz kalınmamalı ve olaylar olduğu gibi lanse edilmeli. Bize göre gerilim ancak bu şekilde düşürülebilir ve Filistin ile İsrail arasındaki uzun süredir var olan sorunlar ve anlaşmazlıkların çözümüne geçilebilir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.