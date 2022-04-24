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Rusya'dan ''İran silah gönderiyor'' iddialarına yanıt

Uluslararası medya organlarında, İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah yardımı yaptığı iddia edilmişti. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği söz konusu iddiaları yalandı.

1 Saat Önce
2022-04-24 13:58:26
Rusya'dan ''İran silah gönderiyor'' iddialarına yanıt

Uluslararası bazı medya organlarında, bir süre önce İran'ın, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere aralarında İran yapımı Bavar-373 savunma sisteminin de bulunduğu silahları, Irak üzerinden Rusya'ya gönderdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, "İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Rus Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı uluslararası medya organlarında yayımlanan söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah desteğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. .

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