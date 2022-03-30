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Rusya'dan İran açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın Rusya ile İran’a yaptırımlarına rağmen Moskova ve Tahran'ın bütün alanlarda iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.

41 Dakika Önce
2022-03-30 17:14:03
Rusya'dan İran açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Çin'de yapılan Afganistan'a Komşu Dışişleri Bakanları 3. Konferansı çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayında Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından verilen talimatların uygulanması hususlarının ele alındığı bildirilen açıklamada, “Rusya ve İran'a karşı bir dizi dost olmayan ülke tarafından getirilen yasa dışı kısıtlayıcı önlemlere rağmen, tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı niyet teyit edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanların Ukrayna ve Afganistan'daki durumu da ele aldığı aktarılan açıklamada, görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı etrafındaki gidişata artan bir ilgiye de dikkat çekildiği kaydedildi. AA .

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