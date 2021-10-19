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Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi
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TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi

Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın İran ile Suriye’de olduğu gibi Afganistan meselesinde de askeri alanda birlikte çalışabileceğini söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-19 15:40:11
Rusya’dan İran’a askeri alanda iş birliği teklifi

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasındaki askeri iş birliğinin dinamik bir şekilde geliştiğini ve çok yönlü özellik taşıdığını ifade etti.

Bakan Şoygu, "Uluslararası terörizme karşı verdiğimiz ortak mücadele bunu açık bir şekilde teyit ediyor. İlişkilerimizin gelişme ivmesini sürdürmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Rusya ve İran'ın Suriye'de uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini söyleyen Şoygu, "Bu doğrultuda hareket edersek, durumun kolaylaşmadığını da göz önünde bulundurarak, bu çalışmayı farklı bölgelerde yapmaya devam edebiliriz. Afganistan'dan ve bugün bu bölgeden gelen tehditlerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Şoygu, Rusya'nın İran ile uyuşturucu kaçakçılığı ve DEAŞ'ın komşu ülkelerde ortaya çıkmasına karşı birlikte mücadele edebileceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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