Rusya'dan İngiltere'ye yaptırım misillemesi: Johnson da listede!
Rusya başta İngiltere Başbakanı Johnson başta olmak üzere İngiliz siyasetçilere karşı yaptırım kararı aldı.
2022-04-16 12:41:15
Rusya'ya yaptırımlarda başı çeken İngiltere'ye Rus hükümetinden yaptırım yanıtı geldi.
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.
Johnson ve Truss'ın ülkeye girişleri yasaklandı. .
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