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Rusya'dan İngiltere'ye 'Sberbank' tehdidi

Ukrayna’ya saldırı nedeniyle uygulanan yaptırımların ekonomisine yıkıcı zararlar verdiği Rusya, Sberbank'ı Londra borsasından çekme tehdidinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-05-18 09:45:56
Rusya'dan İngiltere'ye 'Sberbank' tehdidi

Yaptırımlardan etkilenmediğini iddia eden Rusya, ekonomik darboğaza karşı yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Avrupalı ve Amerikalı yöneticilere karşı yaptırım kararları alan Rusya şimdi de en büyük bankası Sberbank'ı Londra borsasından çekme 'niyetinde olduklarını' duyurdu.

LONDRA BORSASINA İLETİLDİ

Çekilme niyetiyle ilgili açıklama yapan Sberbank, işlemleri durdurma kararını Londra Borsası'na bildirdiklerini kaydetti.

Açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank'a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1'e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi. .

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