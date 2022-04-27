DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Amerika bir doberman gibidir, çok parası olan metodik bir katildir'
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Erdoğan'dan talimat
Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım
Rapçi BETA nereye defnedildi? Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze töreni | Berk Bayındır ölüm nedeni
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı? 6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı? DEVA Partisi'nin adayı kim olacak?
Rusya: 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız
Macron'a domatesli saldırı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
DEVA Partisi'nin seçim kararı sonrası CHP'den ilk açıklama
Twitter'da neler değişecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı?
Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 liraya yükseldi
1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Arefe İzmir toplu taşıma indirimli mi? İzmir'de otobüs, metro 1 Mayıs Arife günü bedava mı, ücretli mi?
Kremlin'den Avrupa ülkelerine 'Ruble ile ödeme' uyarısı
Kerem Ali Gürel: “Yüz Tipine Göre Saç Kesimi Yapılmalı”

TIMETURK / DÜNYA / Rusya'dan ''İngiltere'' hamlesi! Avam Kamarası üyelerine yaptırım

Rusya'dan ''İngiltere'' hamlesi! Avam Kamarası üyelerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:45:34
Rusya'dan ''İngiltere'' hamlesi! Avam Kamarası üyelerine yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, karşılıklılık temelinde İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında Rusya'nın yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararı alınan İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş