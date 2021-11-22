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Rusya’dan İdlib'e hava saldırısı: 2 sivil öldü
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Rusya’dan İdlib'e hava saldırısı: 2 sivil öldü

Rusya'nın, Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki Talite köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

40 Dakika Önce
2021-11-22 21:05:11
Rusya’dan İdlib'e hava saldırısı: 2 sivil öldü

İdlib'e yapılan hava saldırılarıyla ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının saldırılar düzenlediği bilgisini paylaştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Talite köyündeki hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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